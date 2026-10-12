40 persone evacuate dopo voragine a Materdei: “È stato inaspettato”

Sgomberate 11 famiglie con 40 persone, tra le quali anche 3 bambini a Vico della Neve a Materdei, dove venerdì sera si è aperta una maxi-voragine di 5 metri di diametro che ha inghiottito un’auto con un uomo, per fortuna uscito illeso, anche se sotto choc. Si aggrava la situazione, quindi, a distanza di 2 giorni dal crollo, il cortile, infatti, starebbe continuando a franare. La Protezione Civile, dopo un ulteriore sopralluogo condotto stanotte assieme ai vigili del fuoco e alla polizia, ha evacuato 12 appartamenti, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate.

“Si è proceduto allo sgombero di numerose famiglie, ma non sono stati ancora attivati i servizi sociali – commenta Giuseppe Aiello, consigliere della III Municipalità – Non si comprende come mai in questi giorni non si sia provveduto a trovare una sistemazione per queste persone. Strano anche che lo sgombero sia arrivato a distanza di 3 giorni con una voragine così grande che ha inghiottito un’auto e uno scooter”.