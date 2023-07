Ci sono i primi indagati per la morte di Vittorio Parziale, il giovane di 29 anni morto il 16 giugno scorso a Napoli dopo essere stato dimesso dall’ospedale Pellegrini. Si tratterebbe, come anticipa Fanpage.it, di tre medici che erano in servizio al pronto soccorso il giorno in cui Parziale perse la vita.

Napoli, Vittorio morto dopo dolori addominali: indagati tre medici del Pellegrini

Lo scorso 16 giugno, il 29enne arrivò al nosocomio della Pignasecca lamentando un forte mal di pancia. In seguito ad alcuni esami cui il giovane era stato sottoposto, i medici gli diagnosticarono un’indigestione. Una volta dimesso, Vittorio fu colto da una malore improvviso mentre era all’esterno del nosocomio, morendo all’instante.

Al Vecchio Pellegrini si registrarono alcune tensioni con i familiari: uno di loro colpì con dei pugni il cofano anteriore della volante dei poliziotti intervenuti sul posto; altri due parenti inveirono contro gli agenti minacciandoli. Un 53enne e un 31enne furono, infatti, denunciati per minacce e violenza a Pubblico Ufficiale. Per motivi di ordine pubblico, il Questore di Napoli Alessandro Giuliano vietò i funerali in forma pubblica per il ragazzo.