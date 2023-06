Si chiama Vittorio Parziale, il giovane di 29 anni morto ieri sera all’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli dopo un arresto cardiaco. Il 29enne si era recato nella struttura sanitaria della Pignasecca lamentando forti dolori al petto e al braccio. Ma mentre attendeva gli esiti degli esami ai quali si era sottoposto, si è sentito improvvisamente male e il suo cuore ha smesso di battere.

Napoli, in ospedale con dolori al petto: Vittorio muore a 29 anni

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico-sanitario, per Vittorio non c’è stato più niente da fare. Come riporta InterNapoli, il 29enne lavorava in un supermercato ed abitava nella zona di Santa Lucia e da poco era diventato padre.

Poco prima che morisse, secondo alcune testimonianze, i medici avrebbero riferito al giovane di aver avuto una cattiva digestione. Una volta dimesso, il 29enne sarebbe stato colto da una malore, mentre era all’esterno del nosocomio, che si è poi rivelato fatale.

Ieri sera, al Vecchio Pellegrini si sono vissuti momenti di tensioni con i familiari, disperati per la tragica notizia. Uno di loro avrebbe colpito con dei pugni il cofano anteriore della volante dei poliziotti intervenuti sul posto, dopo una segnalazione di una ressa al pronto soccorso. Altri due parenti avrebbero inveito contro gli agenti, minacciandoli. I poliziotti, senza non poche difficoltà, hanno bloccato e denunciato un 53enne e un 31enne per minacce e violenza a Pubblico Ufficiale.