Banda del buco di Giugliano, fissati gli interrogatori di garanzia per gli indagati

Saranno celebrati domattina presso i penitenziari di Santa Maria Capua Vetere, Avellino e Taranto gli interrogatori di garanzia dei sei indagati raggiunti da misura cautelare in carcere nell’ambito dell’inchiesta sulla cosiddetta “banda del buco”.

Banda del buco, fissati gli interrogatori di garanzia per gli indagati

Davanti al giudice compariranno Domenico Chiariello, Antonio Martori, Beniamino Belfiore, Giuseppe Giappone, Antonio Chiariello e Giuseppe Hachroun. Gli indagati sono assistiti dagli avvocati Luigi Poziello, Michele Giametta, Gandolfo Geraci, Matteo Casertano, Salvatore Cacciapuoti, Mauro Zollo e Alessandro Silvestri. Nel corso degli interrogatori gli indagati potranno avvalersi della facoltà di non rispondere oppure fornire chiarimenti in merito alle contestazioni mosse dalla Procura, nel tentativo di chiarire la propria posizione processuale.

Prossima settimana gli altri interrogatori di garanzia

Per la prossima settimana, invece, sono stati fissati gli interrogatori di garanzia dei cinque indagati destinatari della misura degli arresti domiciliari. Si tratta di Antonio Foliniello, Simone Gigante, Pio Giuseppe Saulino, Francesco Pio Staterini e Francesco Russo. Gli interrogatori rappresentano uno dei primi passaggi procedurali successivi all’esecuzione delle misure cautelari e consentiranno agli indagati di esporre la propria versione dei fatti davanti all’autorità giudiziaria.