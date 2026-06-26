Prima gli insulti, poi l’aggressione fisica ai danni di un infermiere in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. Per questo un uomo di 58 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di lesioni personali ai danni di personale esercente una professione sanitaria.

Napoli, aggredisce un infermiere al pronto soccorso del Pellegrini: arrestato 58enne

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri. L’allarme è scattato con una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura, che ha immediatamente inviato sul posto gli agenti del commissariato Montecalvario.

All’arrivo dei poliziotti, un infermiere ha raccontato di essere stato poco prima prima aggredito verbalmente dal 58enne e, successivamente, colpito anche fisicamente durante il servizio all’interno del pronto soccorso. Raccolti gli elementi necessari per ricostruire l’accaduto, gli agenti hanno proceduto all’arresto dell’uomo, già gravato da precedenti di polizia, che dovrà ora rispondere dell’accusa di lesioni personali nei confronti di un operatore sanitario.