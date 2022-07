E’ l’ennesimo video che scatena le polemiche sul reddito di cittadinanza e sulla dubbia onestà di tutti i percettori del sussidio. In un recente video apparso su Tik Tok e rilanciato dal consigliere Francesco Emilio Borrelli, viene mostrata “una vita da reddito di cittadinanza”. L’autore del filmato – conosciuto sui social come ‘O Brasiliano – mostra un’amica distesa su una barca mentre prende il sole. Ai suoi piedi una borsa Gucci.

Vita da reddito di cittadinanza, polemiche su un video

“Sulla barca da da 50mila euro con la borsa Gucci e il costume Armani”, racconta il tik toker ai suoi followers. La donna inquadrata, per tutta risposta, replica ironicamente: “Mandalo a Borrelli”. E proprio il consigliere regionale di Europa Verde ha commentato la clip con un post al vetriolo: “Questi personaggi scherzano sul reddito in cerca di notorietà. E’ qualcosa di indegno visto che tanta gente ha davvero bisogno di questo sostegno economico e magari non lo prende per colpa di cialtroni e disonesti”.

Il personaggio in questione, ‘o Brasiliano, non ha mai nascosto il fatto di essere un percettore di reddito. Già in passato i suoi video in cui si produceva in performance danzanti davanti agli uffici postali avevano sollevato polemiche. Lo stesso Borrelli aveva invitato le forze dell’ordine a indagare sul suo stato patrimoniale e sull’effettivo possesso dei requisiti di legge necessari ad accedere al sussidio statale.