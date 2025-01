Napoli, violenza nei pressi della stazione: anziano preso a bastonate in testa da 31enne

Grave episodio di violenza ieri mattina nei pressi della stazione centrale di Napoli. Un uomo di 70 anni è stato aggredito e colpito alla testa con un bastone da un giovane migrante di 31 anni, originario del Camerun. L’aggressore, un 31enne di origini camerunesi, è stato prontamente arrestato in flagranza di reato da una pattuglia della Polizia di Stato del commissariato Vasto ed è attualmente accusato di tentato omicidio.

Aggressione nei pressi della stazione centrale di Napoli: uomo colpito alla testa con un bastone

L’incidente è avvenuto in via Bologna. Secondo quanto riportato, l’attacco sarebbe avvenuto senza alcun motivo apparente. La vittima, soccorsa immediatamente, è stata trasportata all’ospedale CTO di Napoli, dove i medici hanno diagnosticato un trauma cranico e disposto il ricovero.

L’accaduto ha destato preoccupazione e allarme nella zona, già nota per episodi di tensione. La polizia continua a indagare per chiarire ulteriori dettagli sull’episodio e sul movente dell’aggressione. Non è chiaro se il 31enne volesse compiere una rapina o se abbia agito in maniera immotivata.