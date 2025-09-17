Prende a martellate alla testa il compagno di scuola al culmine di una lite e viene arrestato per tentato omicidio. I Carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti nell’istituto tecnico industriale in piazza Santa Maria della Fede.

Napoli, violenza fuori scuola: prende a martellate in testa il compagno. 17enne arrestato

Così come ricostruisce un comunicato stampa dei militari dell’Arma, poco prima dell’ingresso in classe uno studente 18enne sarebbe stato aggredito da un 17enne con un martello. I due frequentano la stessa scuola e andavano in classe insieme fino all’anno scorso. I Carabinieri – ricostruita la dinamica della vicenda – hanno da subito attivato le ricerche, anche presso la stazione ferroviaria, dove è stato notato aggirarsi poco dopo l’aggressione. Contemporaneamente sono subito andati a casa dove il 17enne è nel frattempo rientrato.

Il martello utilizzato è stato trovato nello zaino del 17enne ed è stato sequestrato. I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica della vicenda e, coordinati dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli hanno vagliato la posizione del ragazzo. Il 17enne è stato arrestato per tentato omicidio e ora i carabinieri lo stanno trasferendo nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. La vittima è stata trasferita in codice giallo all’Ospedale Pellegrini per vistose ferite alla testa.