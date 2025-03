Serata movimentata al CTO di Napoli, dove un’infermiera è stata aggredita da una paziente. Protagonista dell’episodio una 38enne di origini russe, denunciata in stato di libertà dai Carabinieri della stazione di Capodimonte per lesioni a un operatore sanitario.

Napoli, violenza al CTO paziente ubriaca sferra un pugno allo stomaco all’infermiere

La donna era stata soccorsa poco prima in Piazza Sette Settembre per una lieve ferita alla mano e trasportata in ospedale per le cure del caso. Tuttavia, in evidente stato di ebbrezza, ha improvvisamente colpito con un pugno allo stomaco un infermiere del triage, causandogli lesioni lievi.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza del personale sanitario, spesso vittima di aggressioni durante il servizio. Sul caso indagano i Carabinieri.