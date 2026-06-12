Tragedia a Napoli, fugge dai carabinieri contromano sul Lungomare: travolge e uccide un 60enne

Un tragico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 11 giugno, sul Lungomare di Napoli è costato la vita a un uomo di 60 anni residente a Grumo Nevano. La vittima, identificata con le iniziali D.A.S., è stata travolta da uno scooter che, secondo una prima ricostruzione, stava tentando di sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine.

L’impatto si è verificato intorno alle 22:30 in via Caracciolo. Secondo quanto emerso, un giovane di 29 anni alla guida di un motociclo Honda, con a bordo una donna di 27 anni, alla vista di una pattuglia dei Carabinieri avrebbe accelerato improvvisamente imboccando la strada contromano.

Travolto mentre attraversava la strada

Giunto all’altezza del civico 12 di via Caracciolo, il motociclo ha investito violentemente il 60enne che stava attraversando la carreggiata. L’urto è stato particolarmente violento. Dopo l’impatto, il conducente dello scooter e la passeggera sono caduti sull’asfalto riportando diverse lesioni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti.

Il decesso in ospedale

Le condizioni del pedone sono apparse subito gravissime. L’uomo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il quadro clinico è progressivamente peggiorato e alle 00:15 è stato constatato il decesso. Il conducente del motociclo e la donna che viaggiava con lui sono stati invece trasportati all’Ospedale del Mare, dove restano ricoverati per le ferite riportate nell’incidente. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine.