Nuova maglia, De Laurentiis: “Noi competitivi, obiettivo costruire stadio e centro sportivo”

I festeggiamenti per il centenario del Napoli sono entrati nel vivo con la presentazione della nuova maglia home 2026/27, svelata a bordo della MSC World Europa. Presente anche il presidente Aurelio De Laurentiis, che ha ripercorso la storia del club: “Celebriamo 100 anni di passione, di identità, di cadute, di rinascita e di successi. Il calcio a Napoli ha una storia ultracentenaria che risale alla fine dell’800”.

Tra gli appuntamenti più attesi delle celebrazioni c’è quello del 1° agosto, quando è prevista una grande festa nel centro della città. “Ci sarà una festa speciale nel cuore della città con tutto il popolo azzurro, i tifosi e alcune leggende del club”, ha annunciato il patron. Sulla nuova maglia torna il “Corsiero del Sole”, storico simbolo del club, mentre la Treccani realizzerà una pubblicazione dedicata ai cento anni del Napoli. De Laurentiis ha rivendicato il percorso compiuto dalla società: “Siamo passati dai campi della Serie C alla vetrina della Champions, celebrando due scudetti e restando in Europa in 16 delle ultime 17 stagioni, diventando una delle realtà più riconosciute del calcio europeo”.

Il presidente ha poi ribadito l’importanza delle infrastrutture per il futuro del club, tornando sul tema del nuovo stadio e del centro sportivo. “L’obiettivo che ci siamo dati in questa nuova fase è quella di costruire lo stadio e il centro sportivo. Ci lavorerò giorno e notte come ho sempre fatto nella mia vita”, ha dichiarato, annunciando anche un confronto con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, sul futuro del Maradona. Nel finale, De Laurentiis si è emozionato ricordando la moglie Jacqueline e la famiglia: “Senza il suo amore non avrei potuto raggiungere questi obiettivi”, ha detto con la voce rotta dalla commozione, ringraziando anche i figli Luigi, Valentina ed Edoardo.