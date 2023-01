Ancora un’aggressione si registra nei nosocomi napoletani. L’ultima, in ordine cronologico, risale a ieri. Teatro della violenza è l’ospedale Loreto Mare, dove una guardia giurata è stata sfregiata con l’acido muriatico.

Napoli, vigilante aggredito con l’acido all’ospedale Loreto Mare

L’uomo – un extracomunitario senza fissa dimora – si era introdotto all’interno della struttura sanitaria cercando di eludere le restrizioni. Un vigilante l’ha notato ed è intervenuto per bloccarlo, insieme a due colleghi. All’improvviso l’uomo ha scagliato contro la guardia giurata l’acido che gli ha provocato ustioni alla mano e all’avambraccio destro.

I due colleghi sono intervenuti subito ed hanno bloccato l’extracomunitario. Pochi minuti dopo sono accorsi i poliziotti che hanno fermato l’aggressore e lo hanno accompagnato in commissariato.

Per la guardia giurata, fortunatamente, ferite non gravi con una prognosi di pochi giorni. Sulla vicenda è intervenuto l’attivista sindacale Giuseppe Alviti, leader dell’associazione nazionale guardie particolari giurate: “La situazione è di una gravità assoluta e davvero allarmante — denuncia Alviti — Lavorare in ospedale è come stare in trincea”.

Aggressione a Pozzuoli

L’aggressione al Loreto Mare segue di un giorno quella avvenuta all’ospedale di Pozzuoli, dove un’altra guardia giurata è stata aggredita brutalmente insieme a un infermiere. I fatti sono avvenuti intorno alle 11 all’ingresso del pronto soccorso dove un uomo ha dato in escandescenze dopo aver accompagnato il figlio che, qualche minuto prima, aveva rifiutato il trasporto con un’ambulanza del 118. Sul posto è stato necessario l’intervento della polizia di Pozzuoli. Gli agenti hanno bloccato e poi denunciato l’uomo per percosse e violenze