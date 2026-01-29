Via libera è il progetto per il nuovo Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, uno dei luoghi più visitati di Napoli, diventato negli anni meta di turisti e tifosi da tutto il mondo per il murale dedicato al Pibe de Oro. Dopo l’incontro tra il sindaco Gaetano Manfredi e i commercianti della zona per individuare una soluzione condivisa, la giunta comunale ha provato, su proposta della vicesindaca e assessora all’urbanistica Laura Lieto, il progetto per la realizzazione di un’attrezzatura di quartiere ad uso pubblico. L’intervento riguarda l’area scoperta di circa 197 metri quadrati tra Via Emanuele de Deo e Vico Concordia.

Napoli, via libera al progetto del nuovo Largo Maradona: lo spazio diventa area pubblica attrezzata

Lo spazio sarà completamente riqualificato attraverso un’iniziativa privata assoggettata a uso pubblico: nuova pavimentazione in pietra lavica, superamento delle barriere architettoniche, arredi urbani, illuminazioni, chioschi amovibili e il ripristino dei muri perimetrali e del cancello storico. Interventi che arrivano dopo le tensioni dell’autunno scorso, quando un blitz della Polizia Municipale portò al sequestro di carretti e gadget non autorizzati, con la protesta dei commercianti.

L’accordo prevede accesso libero e gratuito, gestione e manutenzione a carico dei privati e uso pubblico permanente. Il provvedimento ha ricevuto già i pareri favorevoli della soprintendenza e di tutti i servizi tecnici comunali. La Municipalità II vigilerà sul rispetto della Convenzione sulle attività sociali e culturali. Per Manfredi “restituiamo ordine a un luogo iconico, trasformandolo in uno spazio collettivo curato e sicuro”, ha detto il primo cittadino.