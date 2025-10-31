Le segreterie territoriali FILCAMS-CGIL e UILTuCS-UIL di Napoli e Campania annunciano per sabato 1° novembre 2025, dalle ore 10:30 alle 11:30, un flash mob pacifico davanti al punto vendita Burger King di Piazza Garibaldi – Stazione Centrale di Napoli.

Napoli. Vertenza Burger King, domani Flash Mob dei lavoratori in Piazza Garibaldi

L’iniziativa, dal carattere simbolico e non conflittuale, nasce per denunciare i 30 licenziamenti che hanno colpito i lavoratori del marchio Burger King, e per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni rispetto a una vertenza che mette in discussione la dignità e la stabilità occupazionale di decine di famiglie napoletane.

Durante il flash mob, una quarantina di lavoratori e rappresentanti sindacali si riuniranno nello spazio pedonale antistante il locale, esponendo cartelli e striscioni per chiedere il ritiro dei licenziamenti e l’apertura immediata di un tavolo di confronto con l’azienda.

Le organizzazioni sindacali ribadiscono la volontà di mantenere un confronto civile e costruttivo, ma allo stesso tempo fermo nel difendere i diritti dei lavoratori del settore della ristorazione, sempre più colpiti da precarietà e tagli.

“Chiediamo a Burger King e alle istituzioni locali di intervenire – dichiarano i segretari Ugo Buonanno (FILCAMS-CGIL) e Stefania Giunta (UILTuCS-UIL) – per garantire soluzioni concrete e per tutelare chi ogni giorno lavora con impegno e professionalità”.