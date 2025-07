Prosegue l’operazione “Off Line” della Polizia Locale di Napoli. Nel mirino l’uso del cellulare al volante. Solo nell’ultima settimana, gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale hanno contestato 162 violazioni dell’articolo 173 del Codice della Strada. In tutti i casi è scattato il ritiro della patente.

Napoli, uso del cellulare alla guida: ritirate 162 patenti in una settimana

L’utilizzo improprio del telefono mentre si guida resta una delle principali cause di incidenti stradali. Per questo la Polizia Municipale continua a intensificare i controlli, soprattutto nelle zone a maggiore densità di traffico, con una vigilanza capillare su tutto il territorio cittadino.

Parallelamente, nelle ultime ore è stato avviato un intervento mirato contro la sosta irregolare nel quartiere San Ferdinando, in particolare tra piazza Municipio, via Pisanelli e via Leoncavallo. Su 43 veicoli controllati, ben 40 sono stati rimossi. Elevati inoltre 43 verbali per violazioni al codice della strada.

Nel medesimo territorio, l’Unità Operativa Chiaia ha effettuato controlli contro il commercio abusivo, sanzionando venditori non autorizzati, in particolare di calzini, e procedendo al sequestro della merce. Durante gli stessi controlli, sono state inoltre rilevate cinque ulteriori infrazioni per uso del cellulare alla guida, una per mancanza di assicurazione, una per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e una per assenza dei documenti di circolazione.