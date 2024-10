Un uomo si è barricato in casa e sta minacciando di farsi esplodere con una bombola di gas, ai Quartieri Spagnoli, a Napoli.

Napoli, uomo si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere con bombola di gas

L’uomo, pare un 50enne affetto da problemi psichici, si trova in un’abitazione di via Girardi. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili del fuoco.

I mezzi delle forze dell’ordine sono schierati anche in vico lungo teatro Nuovo. Pare che la vicina scuola “Oberdan” sia stata evacuata per motivi di sicurezza. In corso i negoziati con il 50enne.