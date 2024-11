Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, sabato 30 novembre, in via Giulio Cesare, nel cuore del quartiere occidentale di Napoli, dove una persona è precipitata in una scarpata poco distante dalla sala Bingo. L’allarme è stato lanciato dai residenti della zona, spaventati dal trambusto e dal via vai insolito di mezzi di soccorso.

Napoli, uomo precipita in una scarpata: salvato dai vigili del fuoco

Ad anticipare la notizia è Fanpage.it. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118, per recuperare l’uomo.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un residente della zona, che fortunatamente è stato trovato ancora in vita. La dinamica dell’incidente resta al momento poco chiara: non è ancora stato accertato se si sia trattato di una caduta accidentale o se vi siano altre circostanze da approfondire. Le indagini sono in corso per fare luce sull’accaduto. L’intervento di soccorso si è concluso con il recupero della persona, le cui condizioni di salute non sono state ancora comunicate ufficialmente.