Napoli, un altro morto in strada: 74enne si sente male e si accascia al suolo

C’è un altro morto in strada a Napoli, a poche ore dalla Vigilia di Natale. Si tratta di un uomo di 74 anni che mentre si trovava tra piazza Bovio e Mezzocannone si è sentito improvvisamente, fino a stramazzare al suolo.

L’ambulanza è corsa sul posto e ha tentato di rianimarlo ma non c’è stato molto da fare per il 74enne. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri. Questo è il secondo decesso verificatosi in modalità simili nella giornata di oggi. Stamattina, infatti, un uomo di 79 anni è morto in seguito a un malore mentre era alla guida di una Renault Twingo con accanto la moglie. La vittima stava percorrendo via Recco quando, giunto all’altezza dell’incrocio con la via Antignano, si è sentito male. L’auto su cui era a bordo è finita, seppur a bassa velocità, contro un motociclo in sosta. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione.