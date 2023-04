Napoli, tutti pazzi per l'uovo di Pasqua di Rita De Crescenzo

Rita De Crescenzo ha presentato il suo uovo di Pasqua. La nota tiktoker napoletana ha diffuso un video sui suoi canali social con la confezione e ha detto: “Arriva l’uovo di Rita De Crescenzo, lo trovate da domenica nel mio negozio”.

Napoli, tutti pazzi per l’uomo di Pasqua di Rita De Crescenzo

Poi ha aggiunto: “Questo diventa un foulard e vicino c’è anche il portachiavi”. La reazione degli utenti al video è stata “ne ho assolutamente bisogno” e “spero che il mio fidanzato esaudisca il mio desiderio e mi regali l’uovo” nei commenti.

Intanto la De Crescenzo ha anche annunciato di aver registrato una canzone dedicata alla squadra del Napoli. “Sto preparando la canzone sul per la squadra azzurra. Non mi copiate come sempre”, ha detto l’influencer partenopea in una diretta sul social cinese.