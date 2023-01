L’arte dell’arrangiarsi a Napoli non è mai stata un mistero e Luciano è la testimonianza vivente. Sui social negli ultimi giorni sta spopolando un video che ritrae un uomo, un venditore ambulante che, all’esterno dello stadio indossa e vende la famosa maschera protettiva dell’attaccante Osimhen. Quel venditore si chiama appunto, Luciano.

Napoli, tutti pazzi per la maschera di Osimhen: in vendita fuori lo stadio

Contattato e raggiunto dal programma radiofonico La Radiazza, condotto da Gianni Simioli su Radio Marte, Luciano ha spiegato la genesi della sua trovata: “Ho pensato tutta la notte a come guadagnare qualche soldo in più”, racconta l’uomo. “Noi ambulanti all’esterno dello stadio vendiamo tutti la stessa merce per cui non si guadagna molto”.

Poi il colpo di genio. La riproduzione delle mascherine protettive utilizzate dal centroavanti partenopeo. Quando Simioli gli chiede come si procuri le mascherine, Luciano risponde: “Le ho fatte io, le ho cucite per una notte intera“. Molto divertente la chiosa dell’intervento, quando l’ambulante confessa: “Anche la polizia mi ha fatto i complimenti. Pensavo volessero arrestarmi, e invece”. Le sue riproduzioni sono diventate famose in occasione della partita contro la Roma.