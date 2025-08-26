Turisti deurbati a Napoli. Durante un sopralluogo a Mappatella Beach, il deputato di Alleanza Verdi–Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, ha raccolto la segnalazione di due giovani russi vittime di un furto. I ragazzi hanno raccontato che, dopo essersi allontanati per pochi minuti per fare il bagno, al loro ritorno non hanno più trovato i propri effetti personali. I ladri hanno portato via abiti, occhiali da sole e la tessera magnetica dell’albergo. Per fortuna, i turisti avevano avuto l’accortezza di lasciare in camera soldi e telefoni.

Napoli, turisti derubati a Mappatella Beach durante il bagno: portati via abiti e occhiali

Sull’episodio si è espresso lo stesso deputato Francesco Emilio Borrelli: “Chiediamo da tempo la creazione di una squadra speciale di polizia che garantisca sicurezza e controlli sulle spiagge pubbliche di Napoli e nei punti più frequentati e a rischio. Una città turistica come la nostra non può permettersi di offrire ai visitatori lo scenario di furti continui in luoghi simbolo, come troppo spesso accade a Mappatella Beach”.

Il parlamentare ha poi continuato: “Nei giorni scorsi un’operazione delle forze dell’ordine ha scoperto un deposito di refurtiva e strumenti da scasso nascosti nell’area interdetta della Villa Comunale. È necessario mantenere alta la pressione sui criminali, con pene certe e contrastando il clima di impunità diffuso. Napoli deve diventare una città sicura e accogliente, sia per i residenti che per i turisti”.