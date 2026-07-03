Hanno approfittato di un momento di distrazione di una turista per impossessarsi del suo zaino, ma sono stati rintracciati e arrestati poco dopo dalla Polizia di Stato. In manette sono finiti un uomo di 29 anni e una donna di 36, accusati di furto aggravato. L’episodio è avvenuto all’interno della food hall della stazione ferroviaria di Napoli Centrale, dove i due avrebbero sottratto lo zaino alla viaggiatrice per poi allontanarsi rapidamente.

Napoli, rubano lo zaino a una turista nella food hall della stazione: arrestati un uomo e una donna

Determinante l’intervento degli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer Campania, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti. Grazie a una rapida attività investigativa e all’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nell’area, i poliziotti sono riusciti a ricostruire gli spostamenti dei presunti responsabili.

I due sono stati individuati e bloccati nei pressi di Porta Nolana. Al momento del controllo erano ancora in possesso dello zaino appena rubato, che è stato recuperato e restituito alla legittima proprietaria. Al termine delle formalità di rito, il 29enne e la 36enne sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato.