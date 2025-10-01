Truffa del finto corriere a Napoli. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 52 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, con l’accusa di tentata truffa aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Napoli, truffa del finto corriere: 52enne arrestato mentre prendeva soldi da un paniere

Durante un servizio di controllo predisposto nella zona di Barra, gli agenti del Commissariato San Giovanni hanno notato un individuo che si stava avvicinando a un paniere calato da una donna anziana affacciata al balcone, nel tentativo di impossessarsi del denaro contenuto. Insospettiti dall’insolita scena, i poliziotti si sono avvicinati per un controllo.

Alla loro vista, l’uomo è scappato di corsa tentando di far perdere le proprie tracce. L’inseguimento si è concluso all’interno di un edificio scolastico, dove il sospetto ha provato a confondersi tra le persone presenti. Dopo una colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccarlo non senza difficoltà. Gli accertamenti successivi hanno confermato i sospetti: poco prima, il 52enne si era finto corriere per ingannare la vittima, presentandosi sotto la sua abitazione con il pretesto della consegna di un pacco in cambio di denaro. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato arrestato.