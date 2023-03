E’ morto all’ospedale Cardarelli di Napoli Alessandro De Lucia, giovane papà di 38 anni originario di San Felice a Cancello (Caserta). Come anticipa Edizione Caserta, l’uomo è stato ritrovato senza vita dal personale sanitario dopo un intervento al rene.

Trovato morto al Cardarelli di Napoli dopo intervento al rene

Le circostanze della tragedia sono ancora poco chiare. E’ da capire se il decesso sia legato in qualche modo all’operazione a cui Alessandro è stato sottoposto o se i due eventi sono scollegati. Il 38enne, giovane informatico, era un ragazzo molto conosciuto e stimato. Lascia una moglie, Maria, e un bimbo che sta per nascere.

Il 38enne era ricoverato presso il nosocomio partenopeo per un intervento al rene. Era nella sua stanza quando sarebbe stato ritrovato senza vita dagli infermieri. Del tutto inutili i tentativi immediati di rianimazione messi in campo. Intanto la notizia ha raggiunto la comunità di San Felice a Cancello gettando nello sconforto amici e parenti. La famiglia è distrutta dal dolore. Vedremo se la vicenda avrà delle ripercussioni giudiziarie e se la Procura disporrà il sequestro della salma per l’autopsia.