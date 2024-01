Marito e moglie in manette. A casa della coppia scoperti cocaina, contanti e orologi di lusso. Gli arrestati sono Luigi Sorrentino, 37 anni, e Loredana Belluno, 41 anni.

Napoli, perquisizioni a casa di una coppia: marito e moglie con droga, contanti e orologi di lusso. Arrestati

I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno effettuato una serie di perquisizioni delegate dal Tribunale partenopeo durante le operazioni che hanno portato all’arresto di quattro persone legate al clan Troncone.

Nel mirino degli investigatori anche l’abitazione di una coppia napoletana già nota alle forze dell’ordine. A casa di Sorrentino e Belluno i militari hanno rinvenuto e sequestrato 20mila euro in contanti, decine di dosi di cocaina, diversi orologi di pregio.

Le accuse

L’uomo è stato trasferito in carcere mentre la donna è ai domiciliari. Rispondono di detenzione di droga a fini di spaccio aggravato dalle condizioni previste dall’art 416 bis comma 1.

Chi sono gli arrestati

Sorrentino e Belluno furono già tratti in arresti nel 2017, al rione Traiano di Soccavo perché trovati in possesso di diverse dosi di droga in casa. In quella circostanza tentarono di disfarsi dello stupefacente gettandolo nello scarico del bagno. Loredana Belluno è figlia di Vincenzo ‘squaglietta’, ex boss della Nco di Raffaele Cutolo, il sodalizio criminale che negli anni ottanta controllava gran parte del territorio napoletano. La 41enne è anche nota sui social e in particolare su TikTok: ha un profilo seguito da quasi 200mila followers.