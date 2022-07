Trova una borsa contenente 8mila euro in contanti e monili in oro. Si mette alla ricerca del proprietario e gli riconsegna tutto. E’ la storia di un eroe quotidiano dal nome di Pino Mobilia, napoletano, residente in via Santa Teresa degli Scalzi, tra Materdei e Rione Sanità.

Napoli, trova borsa con oro e 8mila euro in contanti: gira mezza città per ridarla al proprietario

A raccontare la vicenda è il consigliere Francesco Emilio Borrelli, attraverso un post che ha ottenuto migliaia di like e decine di condivisioni. “Lui si chiama Pino Mobilia he a un negozio di intimo a Santa Teresa degli Scalzi – si legge nel post -. Ieri mentre era nel suo negozio vede una borsa su una panchina, la prende e inizia a chiedere ad un po’ di gente di chi fosse, ma nessuno gli ha saputo dire niente. Allora la apre e nota che ci sono tantissimi soldi e anche dell’oro, apre il portafoglio e trova dei documenti, quindi rintraccia l’indirizzo del proprietario che l’aveva dimenticato”.

Da qui inizia una tortuosa ricerca che porta Pino in giro per mezza Napoli: “Si mette sullo scooter senza battere ciglio, va sotto casa, lo citofona senza trovarlo, ma lui non si ferma“. Grazie alle domande rivolte ai vicini e alle indagini condotte sul campo, riesce infine ad arrivare al proprietario, che però, alla restituzione della borsa, si limita a dire “grazie”. A quanto pare il proprietario non si era nemmeno reso conto dello smarrimento della borsetta con tutti i soldi (si pensa ad un valore superiore agli 8.000 euro).

I ringraziamenti di Borrelli

Da qui l’appello di Borrelli: “Credo invece che per Giuseppe vada molto di più un semplice grazie da parte di tutto il popolo napoletano, in quanto persona perbene, giusta e piena di valori. Hai dimostrato l’esatto contrario di quel brutto pregiudizio che alcune persone hanno dei napoletani. pino, grazie per quello che hai fatto”.