L’attesa per il terzo scudetto del Napoli è agli sgoccioli. Tutto pronto per il grande giorno, finanche il treno “azzurro” dell’Eav che stamattina condurrà i tifosi allo Stadio Maradona per assistere al match Napoli-Salernitana, che si disputerà oggi, 30 aprile, alle 15.

Napoli, treno azzurro pronto a partire: porterà i tifosi allo Stadio Maradona

“Un giorno all’improvviso m’innamorai di te”: è la scritta bianca che campeggia sul convoglio colorato che partirà dalla stazione Montesanto alle 10 e 30. A realizzare l’allestimento un gruppo di writer con a capo Luca Danza.

Ieri, alla Quarto Officina, centro di manutenzione dell’azienda di trasporti, sono stati messi a punto gli ultimi ritocchi al treno prima che venisse trasferito nella stazione napoletana Montesanto per i collegamenti della Circumflegrea con la stazione Mostra che si trovava dinanzi all’impianto sportivo di Fuorigrotta.

“Abbiamo raccolto – spiega il presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio al Mattino – 10 mila euro da sponsor privati per un progetto che coinvolge questo treno, alcuni autobus e altre iniziative che verranno varate nei prossimi giorni sempre per la celebrazione del terzo scudetto”-