Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca diplomati da inserire in un percorso formativo professionalizzante per Capitreno e Customer Advisors in Trenitalia SpA per la Regione Campania.

Napoli, Trenitalia cerca personale: basta solo il diploma

Si tratta della più importante società operante nel trasporto ferroviario in Italia. Nonché una delle maggiori realtà industriali del nostro Paese. E’ stata fondata nel 1905, in seguito ad un programma di nazionalizzazione della rete ferroviaria previsto dallo Stato italiano, come azienda pubblica sotto la sovrintendenza del Ministero dei Lavori Pubblici.

L’azienda è alla ricerca di Capo Treno, che si occuperanno della qualità dei servizi a bordo treno per la migliore esperienza di viaggio dei clienti. La risorsa sarà il punto di riferimento per i viaggiatori sottobordo e a bordo del treno, e di Customer Advisor, che si occuperanno di accogliere e informare i clienti in modo chiaro e trasparente anche in caso di criticità. La risorsa svolgerà attività di promozione, vendita e realizzazione dei servizi. I candidati selezionati saranno assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante.

Requisiti richiesti

età compresa tra i 18 e i 29 anni in relazione alla tipologia contrattuale di inserimento;

diploma di scuola superiore quinquennale tra i seguenti indirizzi di studio

conoscenza della lingua inglese almeno nel livello B2 secondo il Quadro Comune Europeo (da indicare nell’apposito campo del form on-line)

Residenza nella regione Campania.

. Requisito preferenziale: il voto di diploma può essere utilizzato come requisito preferenziale.

C’è tempo fino al 27 gennaio 2023. Dunque bisogna fare presto e provare ad entrare nella famiglia delle Ferrovie dello Stato, clicca qui per candidarti.