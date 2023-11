Tornano a tremare i Campi Flegrei. Dopo alcuni giorni di calma apparente, nella giornata di ieri ben due scosse di terremoto hanno colpito l’area tra Napoli e Pozzuoli. La prima alle 15 e 14 e la seconda alle 21 e 07.

Napoli, due scosse di terremoto nei Campi Flegrei

Il fenomeno bradisismico continua a far tremare la terra nella caldera flegrea. Il primo evento, nel pomeriggio del 4 novembre, ha avuto una magnitudo di 1.7 ed una profondità di 2 chilometri, con epicentro nelle acque di Pozzuoli. Stessa magnitudo per la scossa della sera, con una profondità leggermente maggiore (2.8 km) ed epicentro in via Artiaco: entrambi sono stati avvertiti dalla popolazione ed accompagnati da un boato. Per fortuna, però, non si registrano danni.

Trema anche il Vesuvio

I sismografi hanno registrato un terremoto anche nel cratere del Vesuvio, con epicentro nel territorio comunale di Boscotrecase. Alle 13 e 11 un sisma di magnitudo 1.4 ha colpito l’area del vulcano con una profondità di appena 200 metri. I fenomeni sismici tra Campi Flegrei e Vesuvio, ovviamente, come già ribadito dagli esperti, non sono collegati.