Tre rapine violente in una sola notte, tra minacce, aggressioni e fughe. È finita con l’arresto la scia di colpi messi a segno da un 25enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto gravemente indiziato dei reati di rapina e lesioni personali aggravate.

Napoli, tre rapine in poche ore: arrestato 25enne incastrato dalle telecamere

Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, è arrivato al termine di un’articolata indagine condotta dagli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano, in relazione a tre episodi avvenuti nella notte del 12 maggio scorso.

Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe messo a segno tre rapine in poche ore, tutte con la minaccia di una pistola.

La prima, intorno alle 2:40, sull’autostrada A3 Napoli–Salerno, dove avrebbe sottratto uno scooter e due iPhone. Alle 6:50, in un distributore di via A. Volta, avrebbe aggredito un autotrasportatore, colpendolo al volto e derubandolo di contanti, un iPhone e due anelli d’oro. Infine, alle 7:20, in via Galileo Ferraris, avrebbe rapinato un’altra vittima, ferendola con una chiave di accensione e procurandole lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

Determinante per l’identificazione sono state le descrizioni fornite dalle vittime e la visione delle immagini di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire con precisione i movimenti dell’uomo.

Durante una perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno inoltre rinvenuto e sequestrato un paio di scarpe perfettamente compatibili con quelle indossate durante i colpi. Il 25enne è ora detenuto in carcere, in attesa delle prossime determinazioni dell’autorità giudiziaria.