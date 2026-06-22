Ancora una tragedia sul lavoro nel Napoletano. Questa mattina, a Grumo Nevano, un operaio ha perso la vita mentre era impegnato in un cantiere edile situato in via Cesare Battisti, dove sono in corso interventi di demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato.

Grumo Nevano, operaio precipita da cantiere: muore 62enne di Giugliano

La vittima – come anticipa Il Mattino – è Paolo Palma, 62 anni, residente a Giugliano. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato dall’edificio durante le attività lavorative. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si esclude che un malore possa aver provocato la caduta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Grumo Nevano, guidata dal maresciallo Salvatore Baldi, insieme agli ispettori del lavoro dell’Asl Napoli Nord. Presente anche il magistrato di turno della Procura di Napoli Nord, che coordina gli accertamenti.

La salma è stata trasferita presso l’obitorio di Giugliano, dove nei prossimi giorni sarà eseguito l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso. Dai primi riscontri, l’operaio risulterebbe regolarmente assunto dall’azienda per cui lavorava. Le indagini sono attualmente in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.