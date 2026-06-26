Giugliano piange Paolo Palma: domani i funerali dell’operaio morto nel cantiere di Grumo Nevano

Saranno celebrati domani, sabato 27 giugno, alle 17 nella chiesa di San Nicola, a Giugliano, i funerali di Paolo Palma, l’operaio morto mentre lavorava in un cantiere a Grumo Nevano.

Il malore durante il lavoro

Secondo una prima ricostruzione, Paolo Palma avrebbe accusato un improvviso malore mentre era impegnato nelle attività lavorative all’interno del cantiere. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di un infarto, ma saranno gli accertamenti disposti dall’Autorità giudiziaria a chiarire con precisione le cause del decesso.

Il cordoglio della famiglia

La morte di Paolo Palma ha suscitato grande commozione tra parenti, amici e conoscenti. Numerosi i messaggi di vicinanza apparsi sui social nelle ultime ore. Particolarmente toccante il ricordo dei nipoti, che hanno espresso il loro dolore per la scomparsa dello zio, ricordandolo come una persona buona, sempre presente per la famiglia e pronta ad aiutare gli altri.

Domani l’ultimo saluto

L’ultimo saluto a Paolo Palma sarà celebrato domani alle ore 17 nella chiesa di San Nicola, a Giugliano. In tanti sono attesi per stringersi attorno ai familiari in un momento di profondo dolore, mentre la Procura prosegue gli accertamenti per fare piena luce sulle cause della tragedia.