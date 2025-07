Non ce l’ha fatta M. A., l’uomo di 76 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale lo scorso 6 luglio mentre percorreva in sella alla sua bicicletta a pedalata assistita viale della Liberazione, tra Agnano e Bagnoli, periferia occidentale di Napoli. È deceduto nella mattinata di mercoledì 23 luglio presso l’ospedale San Giovanni Bosco, dove era stato trasferito dopo un primo ricovero al Cardarelli.

Napoli, travolto da auto in sella alla sua bici elettrica: 76enne muore dopo giorni di ricovero

L’incidente era avvenuto intorno alle 17.00 di domenica 6 luglio. M. A. stava procedendo in direzione di via Beccadelli quando si è scontrato con una Seat Arona condotta da un cittadino cipriota di 64 anni. Le condizioni dell’anziano erano apparse subito molto gravi, tanto che i medici del Cardarelli si erano riservati la prognosi sin dal primo momento.

Sul posto erano intervenuti gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale per i rilievi e la ricostruzione dell’accaduto. Il conducente dell’auto era stato sottoposto ad accertamenti tossicologici, risultati negativi. Entrambi i mezzi, l’auto e la bicicletta, sono stati posti sotto sequestro. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti.