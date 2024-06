Strade killer che troppo spesso si macchiano di sangue. Tra incidenti e pedoni investiti, il bilancio delle vittime sale di giorno in giorno. È stato condannato a 5 anni in primo grado il centauro killer che investì e uccise Elvira Zibra, una cameriera che aveva appena finito di lavorare e si stava avviando a casa.

Napoli, travolse e uccise Elvira Zibra: condannato a cinque anni il centauro killer

La donna d 34 anni, il 29 agosto 2022, fu centrata in pieno da uno scooter che sfacciava su via Caracciolo. A distanza di meno di due anni arriva la sentenza. Un drammatico episodio che fece accendere i riflettori sulla sicurezza stradale creando dibattito circa la necessità di dispositivi come dossi o autovelox.

Proprio martedì anche via Terracina, altra strada particolarmente critica, sono stati installati attraversamenti pedonali rialzati sulla carreggiata: stessa cosa accadrà anche in Via Cattolica e Corsi Vittorio Emanuele e Corso Malta.