Cadavere in mare sul lungomare di Napoli: recuperato il corpo di un giovane

Macabra scoperta questa mattina, giovedì 9 luglio, sul lungomare di Napoli, dove il corpo senza vita di un uomo è stato avvistato in mare nei pressi della statua di Nazario Sauro. A lanciare l’allarme è stato un passante, che ha immediatamente contattato la Guardia Costiera.

Sul posto sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto, che hanno avviato le operazioni di recupero e i primi accertamenti per ricostruire l’accaduto.

Recuperato il corpo con l’intervento dei sommozzatori

La Guardia Costiera è giunta rapidamente nell’area a bordo di un gommone, ma l’impossibilità di avvicinarsi alla scogliera ha reso necessario l’intervento del nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Il recupero della salma è stato effettuato dal responsabile della squadra sommozzatori, Salvatore Colella, che ha riportato il corpo a riva per consentire gli accertamenti delle autorità.

La vittima potrebbe avere tra i 20 e i 30 anni

Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un uomo di apparente età compresa tra i 20 e i 30 anni, di corporatura esile e carnagione caucasica. Gli investigatori non escludono che possa trattarsi di uno straniero.

L’uomo indossava un costume da bagno e aveva ancora le scarpe ai piedi, particolare che fa ipotizzare che possa essersi tuffato in mare per fare un bagno. Dai primi rilievi emerge inoltre che il corpo potrebbe essere rimasto in acqua già dal giorno precedente.

Nessun segno evidente di violenza

Al momento del recupero, il cadavere non presentava evidenti segni di violenza né ferite compatibili con una caduta dagli scogli. Sarà l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria, a chiarire le cause del decesso e stabilire con certezza quando sia avvenuta la morte.

Indagini in corso per identificare la vittima

Gli uomini della Guardia Costiera stanno effettuando sopralluoghi lungo il litorale napoletano alla ricerca di eventuali effetti personali appartenenti alla vittima, che possano facilitarne l’identificazione.

La salma è stata trasferita al Policlinico di Napoli, dove sarà sottoposta agli esami medico-legali. Nel frattempo proseguono le indagini per ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e accertare le circostanze della tragedia.