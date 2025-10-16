Tragedia intorno alle ore 13 di oggi, giovedì 16 ottobre, nel centro storico di Napoli. Una donna è deceduta dopo essere precipitata dal terrazzo di un edificio situato in vico delle Nocelle, a poca distanza da via Salvator Rosa.

Napoli, tragedia nel centro storico: donna precipita dal terrazzo e muore sul colpo

Secondo una prima ricostruzione, la caduta sarebbe avvenuta nella parte più stretta del vicolo. La vittima è precipitata per circa venti metri, impattando violentemente al suolo e morendo sul colpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 dell’ASL Napoli 1 Centro, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e accertare le cause della tragedia.