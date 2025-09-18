Napoli, tragedia in Tangenziale: coppia muore dopo incidente in moto

Due coniugi nella serata di ieri. È il drammatico bilancio dell’incidente avvenuto dopo le 22 sulla Tangenziale di Napoli. Una moto con due persone a bordo ha improvvisamente perso aderenza ed è andata a schiantarsi contro le barriere di protezione, all’altezza della galleria Monte Sant’Angelo Est, nel territorio di Fuorigrotta, in direzione Capodichino. Le vittime sono Emanuela Esposito, 61 anni, e Umberto Amato, 65 anni, entrambi di Fuorigrotta.

Napoli, tragedia sulla Tangenziale: coppia muore dopo incidente in moto

Il centauro è deceduto all’istante, mentre la donna è morta dopo pochi minuti a causa delle gravi ferite riportate. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un sinistro autonomo, senza altri veicoli coinvolti. Tra le ipotesi, quella dell’eccessiva velocità: marito e moglie viaggiavano a non meno di 140 km/h. L’impatto fatale con le barriere è avvenuto subito dopo l’uscita dalla galleria, quando la moto è finita fuori controllo. Indagini in corso della Polizia Stradale per ricostruire l’esatta dinamica.