Si è accasciato a terra durante i festeggiamenti per il terzo scudetto in piazza Plebiscito. Un uomo è stato stroncato da un malore nella giornata di ieri ed è deceduto durante il trasporto in ospedale.

Napoli, tragedia durante la festa scudetto: una persona muore in piazza

Erano migliaia le persone riversate in strada durante la festa di ieri. Una folla oceanica ha invaso il cuore di Napoli. Oltre al centro storico, tra i punti di ritrovo dei tifosi anche piazza Plebiscito, a due passi dal lungomare.

Nel caos dei festeggiamenti, una persona – di cui non sono note le generalità – ha accusato un malore. Mentre tutt’intorno tifosi e semplici turisti partecipavano al momento di gioia, la vittima si è accasciata al suolo. In pochi hanno capito cosa stesse succedendo.

Alcuni dei presenti hanno però capito la gravità della situazione e hanno allertato il 118. I sanitari sono arrivati sul posto e hanno caricato l’uomo in ambulanza. Purtroppo il tifoso è deceduto durante la corsa in ospedale. Da chiarire le cause del decesso ma si è trattato quasi sicuramente di un infarto.

33 feriti

Intanto l’Asl Napoli 1 ha fornito il bollettino delle persone rimaste ferite nel corso dei festeggiamenti. Sono 33, di cui 7 sono state medicate in ospedale e 4 sono in gravi condizioni. Da segnalare, però, che non si sono registrati particolari incidenti e la festa si è svolta in un clima di generale tranquillità.