Incendio nella notte a San Giovanni a Teduccio, a est di Napoli, dove è stato bruciato dalle fiamme l’ex bar Vittoria Black & White, in via delle Repubbliche Marinare. Secondo le prime ricostruzioni dei Vigili del Fuoco potrebbe configurarsi l’ipotesi dell’azione dolosa. Le indagini sono in corso.

Incendio a San Giovanni a Teduccio, in fiamme l’ex bar Vittoria

A dare l’allarme poco dopo le 2:00 di notte sono stati alcuni residenti e automobilisti alla vista delle fiamme nel locale, chiuso ormai diversi anni fa in seguito a sanzioni per abusi strutturali.

Per le squadre dei pompieri le operazioni di spegnimento dell’incendio non sono state semplici a causa dello stato in cui versava l’esercizio dismesso. Ingenti i danni rilevati. Il fuoco ha devastato la struttura annerendo gran parte delle stanze, mentre alcune aree sono andate interamente distrutte.

Sotto la lente degli investigatori c’è la pista dolosa. Stando ai primi accertamenti dei Vigili del Fuoco, all’interno della struttura sarebbero emersi elementi riconducibili a un innesco artificiale. Le indagini chiariranno eventuali responsabilità e movente.