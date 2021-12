Topo d’appartamento beccato a rubare in via Toledo. L’uomo, un 62enne, si era introdotto in un’abitazione sita nel centro di Napoli ed è stato intercettato dagli agenti della polizia locale.

Topo d’appartamento in azione in via Toledo: arrestato

Gli agenti della Polizia Locale, appartenenti alla U.O. Tutela Emergenze Sociali e Minori, hanno beccato in flagranza di reato un 62enne intento a derubare all’interno di un appartamento in via Toledo. Si tratta di un soggetto pluri-pregiudicato, che ha agito in pieno giorno.

Fortunatamente, il colpo non è andato a buon fine: gli agenti sono intervenuti dopo aver udito le urla di un uomo che, dall’interno del palazzo, indicava un soggetto che si allontanava velocemente.

Gli uomini della Municipale lo hanno prontamente bloccato. L’inquilino dell’appartamento, rientrato in anticipo, ha sorpreso il malvivente con un capiente borsone davanti alla porta di casa, mentre tentava di entrare. A quel punto, ha dato l’allarme e il ladro si è dato alla fuga.

Il 62enne è finito in manette: gli accertamenti hanno fatto emergere a carico del soggetto una serie di reati contro il patrimonio, pertanto l’uomo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.