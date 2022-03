Tentano una rapina al supermercato, due arresti a Napoli. Questa mattina gli agenti di Polizia hanno ammanettato due persone di origini straniere per tentata rapina. I fatti sono accaduto in via Maddalena, a Napoli.

Napoli, tentano rapina al supermercato

I poliziotti sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno raccontato loro che, poco distante, due persone stavano percuotendo un uomo riverso a terra.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato i due, trovandone uno in possesso di un coltello con la lama lunga circa 8 cm; inoltre, hanno appreso dalla la vittima, dipendente del vicino supermercato, che, poco prima, i due avevano asportato alcuni generi alimentari dagli scaffali e, vistisi scoperti, l’avevano aggredito poiché aveva tentato di farsi restituire la merce.

Gli arrestati

A.S. e M.L., tunisini di 36 e 20 anni con precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati per tentata rapina aggravata e denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato; inoltre, il 36enne è stato anche denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.