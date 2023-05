Paura a Napoli, taxi perde il controllo e si schianta contro vetrina del ristorante 

Paura nella mattinata di oggi a Napoli, in piazza del Gesù. Come riporta IlMattino, il conducente di un taxi per ragioni che sono in corso di accertamento ha perso il controllo del veicolo impattando violentemente contro le vetrine di un dehor di un noto locale della città.

Napoli, taxi perde il controllo e si schianta contro vetrina del ristorante

In quel momento c’erano alcuni turisti che stavano pranzando all’esterno del ristorante e, fortunatamente, non sono rimasti feriti nonostante il forte urto. La protezione perimetrale del dehor ha protetto i clienti del locale che erano seduti a pochi centimetri dalle vetrine infrante dall’auto.

“Piazza del Gesù – spiega la titolare del ristorante – è vietata al traffico ma i taxi scorrazzano a forte velocità e rappresentano un potenziale pericolo per gli avventori dei locali presenti in piazza e per i turisti che affollano l’area”.