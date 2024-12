Dal 2025 gli agenti della Polizia Locale di Napoli saranno dotati di taser e bodycam. La decisione arriva con l’approvazione della delibera 561 da parte della giunta guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, che avvia il percorso per il regolamento necessario. Dopo l’ok del consiglio comunale, partirà una sperimentazione di sei mesi prima della distribuzione definitiva.

Napoli, taser e bodycam per gli agenti della Polizia Locale dal 2025

I taser, modello 7 X2 di Axon, già in uso alla Polizia di Stato e ad altre città come Venezia, saranno inizialmente affidati a due agenti per turno in ogni reparto, selezionati tra quelli qualificati di pubblica sicurezza e già dotati di arma da fuoco. Vietato l’uso per i Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO), mentre ogni utilizzo sarà documentato dalle bodycam che si attivano automaticamente all’estrazione dell’arma.