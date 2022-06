NAPOLI. Traffico in tilt questa mattina lungo la tangenziale di Napoli a causa di un incidente stradale.

Incidente in tangenziale a Napoli

Lo scontro è avvenuto nel tratto che va da Corso Malta in direzione Capodichino. A scontrarsi pare siano state due auto. Una delle due, a seguito del forte impatto, si è ribaltata su se stessa.

Sul posto gli agenti della polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e i sanitari del 118 per soccorrere i feriti. Non sono ancora note le loro condizioni.

Il traffico lungo tutta la tangenziale è completamente bloccato. Ci sono chilometri di coda proprio a causa del sinistro che ha bloccato gran parte della carreggiata. Sono numerosi gli automobilisti bloccati che in questa domenica di giugno stavano per raggiungere località di mare e si sono ritrovati bloccati in auto.