Pomeriggio di ordinaria follia a Napoli, dove un bus dell’Anm è stato vandalizzato senza alcun motivo. Il pullman in servizio sulla linea 178 si trovava in via Santa Teresa degli Scalzi, la strada che conduce dal Museo Archeologico Nazionale a Capodimonte, quando un uomo ha tagliato la strada all’autista.

Napoli: taglia la strada ad un bus, stacca i tergicristalli e spacca parabrezza

Per motivi sconosciuti, l’uomo ha evitato che il mezzo potesse procedere e quindi completare la sua tratta. Ha quindi staccato il tergicristalli del mezzo e con questo lo ha colpito ripetutamente fino a spaccare il parabrezza. L’automobilista poi è andato via, tra la paura e l’incredulità dei presenti.

L’Anm, l’azienda napoletana della mobilità, ha sporto denuncia alle forze dell’ordine sull’accaduto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto e perché l’uomo abbia agito in questo modo. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona al fine di ricostruire cosa è successo e identificare l’identità dell’automobilista, compresa la targa della vettura su cui era bordo.