Tentata rapina finisce all’ospedale. Ad avere la peggio una studentessa universitaria 19enne ricoverata all’ospedale Pellegrini di Napoli.

Napoli, studentessa universitaria trascinata per metri da scippatore: è in ospedale

I carabinieri della compagnia Napoli centro sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini per una ragazza ferita originaria della provincia di Potenza. Dai primi accertamenti pare che la ragazza, mentre passeggiava a via Firenze nel quartiere San Lorenzo, sarebbe stata avvicinata da un individuo in sella a uno scooter che avrebbe tentato di prendersi la sua borsa.

Nel frangente, la ragazza sarebbe caduta e trascinata per alcuni metri. Nell’impatto col suolo e nel trascinamento avrebbe riportato diverse ferite. Per la vittima una prognosi di 30 giorni. Indagini in corso da parte dei carabinieri che stanno ricostruendo la vicenda per risalire all’identità del rapinatore.