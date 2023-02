Napoli, stretta sul RdC: addio sussidio per migliaia di famiglie

Niente Reddito di Cittadinanza per migliaia famiglie napoletane. La stretta sulla misura statale c’è e si vede. Solo a Napoli, come sottolinea Inps, sono state rifiutate oltre 230mila nuove domande domande.

Il Reddito di Cittadinanza dal 2019 è stata l’unica entrata per molte famiglie in difficoltà. Come riporta Il Mattino, in città le domande si sono susseguite, nell’arco di 4 anni, con una rapidità impressionante e il totale delle istanze accolte vede ai primi posti, come era prevedibile, le zone periferiche, ma negli altri quartieri i casi sono numerosi. Mentre il numero di domande respinte è superiore a quelli di pratiche accettate.

Niente Reddito di Cittadinanza per molte famiglie napoletane, i dati

Come spiega Roberto Bafundi, direttore del coordinamento metropolitano di Napoli dell’Inps – per molti cittadini la domanda non è stata accolta per assenza di requisiti Isee, a causa di un cambiamento della sua condizione reddituale. Un altro esempio è quello del percettore di Rdc che lavora in “nero” e perciò non viene disposta l’erogazione del sussidio. “Le ispezioni sono continue – prosegue Bafundi – ma non sono finalizzate al Rdc. Se nei controlli dell’ispettorato del Lavoro, dell’Inps o delle forze dell’ordine si scoprono lavoratori in nero, viene poi verificato se percepiscono il Reddito di cittadinanza e, in quel caso, scatta la decadenza”.