La Polizia Locale di Napoli ha intensificato i controlli contro l’abusivismo edilizio, portando a termine due importanti operazioni di sequestro nel quartiere di Soccavo nell’arco di appena 48 ore.

Napoli, stretta contro l’abusivismo edilizio: sequestrati due cantieri in 48 ore

Il primo intervento è avvenuto in via Romolo e Remo, a seguito di un esposto. Gli agenti dell’Unità Operativa Soccavo hanno accertato la realizzazione di un manufatto abusivo in un edificio residenziale. Pur trovando il cantiere inattivo, gli operatori hanno riscontrato la presenza di un ponteggio metallico sulla pubblica via e di un balcone in cemento armato di circa 5 metri per 1, ancora in carpenteria, al secondo piano dello stabile. Il balcone e il ponteggio sono stati posti sotto sequestro preventivo, mentre l’occupante dell’immobile è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria per lavori edilizi eseguiti in assenza di autorizzazioni.

Solo due giorni prima, la stessa unità operativa era intervenuta in via 4 Novembre, dove sono state sequestrate due intere unità abitative costruite senza alcun titolo edilizio. Anche in questo caso, gli occupanti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.