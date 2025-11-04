Nuova stretta sulla movida nel cuore di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza che introduce limitazioni agli orari e alla vendita per asporto di bevande in alcune strade a ridosso di piazza Dante e via Toledo, tra Pignasecca e l’area dei Quartieri Spagnoli. Le zone interessate sono via Domenico Capitelli, vico Quercia, vico II Quercia, via Nina Moscati, via Cisterna dell’Olio, vico II Cisterna dell’Olio e vico III Cisterna dell’Olio, luoghi particolarmente frequentati nelle ore serali.

Napoli, stretta alla movida: chiusure anticipate dei locali anche il sabato

Il provvedimento, valido per due mesi dalla pubblicazione, nasce anche dal confronto svolto negli organismi del Consiglio comunale e mira a contenere l’inquinamento acustico e a regolamentare le attività commerciali nelle strade indicate. Le misure prevedono il divieto di vendita e somministrazione per asporto di bevande alcoliche e analcoliche dalle 22 alle 6; la chiusura anticipata degli esercizi dalla domenica al giovedì alle 00.30 e il venerdì e sabato all’1.30, con mezz’ora di tolleranza per la sistemazione degli spazi; riapertura consentita dalle 6. Prevista anche un’intensificazione dei controlli e un nuovo monitoraggio acustico.

“La ratio dell’ordinanza – spiegano da Palazzo San Giacomo – è garantire un equilibrio tra le esigenze di socialità e il diritto al riposo dei residenti nelle aree dove si sviluppa di più la ‘movida’ notturna. Napoli è una città viva e accogliente e tale deve rimanere; allo stesso tempo è dovere dell’Amministrazione tutelare la qualità della vita di chi abita nelle aree interessate”.