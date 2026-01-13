Napoli, strattona un’anziana e la fa cadere a terra per prenderle la collana: arrestato 46enne

Avrebbe aggredito una donna di 77 anni in pieno giorno, facendola cadere a terra e provocandole ferite, per poi strapparle la collana e fuggire in motorino. Per questo i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Vomero hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 46 anni, ritenuto gravemente indiziato dei reati di rapina pluriaggravata e lesioni aggravate.

Napoli, strattona un’anziana alla fermata dell’autobus e le strappa la collana: arrestato 46enne

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla VII Sezione “Sicurezza Urbana”. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio risale a quando l’indagato si trovava in regime di semilibertà.

L’uomo avrebbe individuato la vittima nei pressi di una fermata dell’autobus e, una volta che la 77enne si è incamminata lungo la pubblica via, l’avrebbe violentemente strattonata, facendola cadere e battere la testa contro un muro. Subito dopo, con forza, le avrebbe strappato la collana per poi darsi alla fuga a bordo di un motorino, la cui targa risultava parzialmente occultata.

Le indagini

Le indagini, rese possibili dall’individuazione della vittima e dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno consentito ai Carabinieri di ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti. Nel corso delle attività investigative, i militari hanno anche rinvenuto il casco, gli indumenti e le scarpe che sarebbero stati indossati dall’autore della rapina.